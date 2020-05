Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken in der Marienstraße

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die zum wiederholten Mal in der Marienstraße ein Haus verunstaltet haben. Wie der Eigentümer am Montag der Polizei meldete, haben unbekannte Täter erneut eine Wand des Gebäudes beschmiert. Die früheren Schmierereien hatte der Mann erst kürzlich entfernt und den Anstrich erneuert.

Nach Angaben des Hausbesitzers war eine Wand des Anwesens zur Annastraße hin Mitte März verunstaltet worden. Eine zweite Wand wurde Ende April beschmiert. Nachdem er die Schriftzüge und das Bild eines Hundekopfes entfernt und die Wände neu gestrichen hatte, wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag der gleiche Schriftzug und auch der Hundekopf wieder an die Hauswand in der Marienstraße gesprüht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250, ermittelt wegen Sachbeschädigung. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell