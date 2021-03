Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Warburg

Warburg (ots)

Bei einem Unfall ist am Mittwoch, 17. März, in Warburg ein hoher Schaden an einem VW Tiguan entstanden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen.

Auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Papenheimer Straße nahe der Zufahrt zur Bundesstraße 7 parkte mittags zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr ein weißer VW Tiguan. Die Fahrerin stellte anschließend einen erheblichen Schaden rechtsseitig im Bereich der hinteren Tür und des Kotflügels fest. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 2500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen genommen. /ell

