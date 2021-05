Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hämelhausen: Entwendete Ortstafeln aufgefunden

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(Haa) Die in den Monaten April und Mai entwendeten Ortstafeln der Gemeinde Hämelhausen konnten wieder aufgefunden werden. Ein Einwohner der Gemeinde meldete sich am Montag, den 10.05.2021, telefonisch beim Polizeikommissariat Hoya. Der Mann gab an, dass er in der Straße "Hohes Land" mehrere an einen Baum gelehnte Verkehrsschilder gefunden habe. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Kommissariats begab sich zu der durch den Zeugen genannten Örtlichkeit und konnte neben den bereits als entwendet gemeldeten Schildern noch vier weitere Ortstafeln der Gemeinde Hämelhausen auffinden. Die Schilder wurden an einen Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell