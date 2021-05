Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ortstafel "Schweringen" entwendet

Schweringen (ots)

(LUE) Durch eine Spaziergängerin wird der Polizei Hoya am Vormittag des 14.05.2021 gemeldet, dass die Ortstafel "Schweringen" in der Weserstraße in Schweringen entwendet und mehrere weitere Verkehrszeichen aus dem Wegeseitenraum gezogen wurden. Der Tatzeitraum lässt sich wohl auf den Himmelfahrtstag beschränken. Da die Weserstraße der direkte Zubringer zur Weserfähre ist und diese am "Vatertag" durch viele Personen genutzt wurde, erhofft sich das Polizeikommissariat Hoya weitere Hinweise auf mögliche Verursacher. Die Beschilderung wurde durch den Bauhof Hoya zunächst wiederhergestellt. Lediglich die Ortstafel im Wert von ca. 250 Euro konnte nicht aufgefunden werden. Strafanzeige wegen Diebstahls wurde durch die Samtgemeinde Grafschaft Hoya erstattet. Das Polizeikommissariat Hoya bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl der Ortstafel geben können, sich unter der Telefonnummer 04251934640 zu melden.

