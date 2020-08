Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Adorf: Diebstahl Leichtkraftrad - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am vergangenen Samstag, 08.08.2020, um 06:00 Uhr morgens, hat der Fahrer eines roten Leichtkraftrades der Marke Yamaha TW 125 mit dem amtlichen Kennzeichen HSK-NB 113 das Zweirad auf einem Parkplatz am "Dansenberg" zum Parken abgestellt. Den Fahrzeugschlüssel hat er vermutlich nach dem Abstellen in unmittelbarer Nähe verloren. Den Verlust des Fahrzeugschlüssels und den Diebstahl des Zweirads bemerkte er aber erst mittags um 12:00 Uhr, als er die Maschine wieder benutzen wollte. Er verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolglos. Noch am selben Abend, gegen 22:45 Uhr, wurde das Zweirad vom Besitzer im Bereich des Diemelsees gesehen. Er versuchte es mit seinem Pkw zu verfolgen, verlor es aber in der Feldgemarkung zwischen Rhenegge und Adorf aus den Augen. Das Krad war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen besetzt. Es besteht der Verdacht, dass die Diebe das Zweirad mit Originalschlüsseln geführt haben oder immer noch führen. Der Wert des Leichtkraftrades beträgt 1.800 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell