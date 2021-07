Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Motorradsicherheit im Blick - Verkehrssicherheitstag am 18.07.2021 abgesagt

Mainz (ots)

Für Sonntag, 18.07.2021 bereitete das PP Mainz einen Verkehrssicherheitstag mit dem Schwerpunkt Motorradsicherheit vor und plante dazu mehrere Aktionen im gesamten Dienstgebiet. Die Polizei wollte mit den Motorradfahrenden über passive Sicherheit durch z.B. Schutzkleidung, aber auch aktive Sicherheit durch das eigene Können und Fahrverhalten ins Gespräch kommen. Es sollten die Sinne für die besonderen Anforderungen des Motorradfahrens geschärft werden.

Zum Beispiel sollten Motorradfahrende auf die Wirkung ihres Fahrverhaltens für die Lautstärke und damit verbunden Lärmbelästigung im engen Rheintal aufmerksam gemacht werden. Es war geplant, dies an der B 9, im Bereich Trechtingshausen durchzuführen. Im Donnersbergkreis sollte der Schwerpunkt auf Gefahrenmomenten in Waldgebieten, wie z.B. Sichtbarkeit an Hell-/Dunkelgrenzen, schmale Silhouette, enge Kurvenradien, aber auch das Phänomen der sogenannten "Applauskurven" liegen, bei welchen eine maximale Schräglage in Kurven erreicht werden soll und dabei gefilmt wird. Im Bereich Worms sollte der Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Fahrverhalten im Übergang zwischen außerorts und innerstädtischem Verkehr gelegt werden. Darüber hinaus sollten andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere PKW-Fahrer, für ihr eigenes Verhalten gegenüber Motorradfahrenden sensibilisiert werden. An allen Einsatzstellen, wären spezialisierte Einsatzkräfte zum Einsatz gekommen und hätten auch den technischen Zustand der Motorräder überprüft. Motorradpolizisten hätten den Einsatz überörtlich begleitet. Aufgrund der Gesamteinsatzlage im Norden von Rheinland-Pfalz, findet dieser Aktionstag nicht statt.

Das Polizeipräsidium Mainz appelliert an alle Motorradfahrer, am Wochenende, die vom Unwetter betroffenen Gebiete nicht aufzusuchen. Es ist nicht an der Zeit für Touren in einem Katastrophengebiet, bei welchem viele Menschen großes Leid und Verluste erfahren haben.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmer eine gute und sichere Fahrt und erinnern an die einfachste Regel der Straßenverkehrsordnung: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht"

