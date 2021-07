Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fleisch-Diebstahl aus Supermarkt

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwoch Nachmittag (14.07.2021) kam es in der Mainzer Neustadt zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Angestellte des Supermarktes beobachteten einen Mann, der abgepacktes Grillfleisch im mittleren zweistelligen Wert in seinen Rucksack verstaut und anschließend den Markt ohne zu bezahlen verlässt. Die Mitarbeiter hielten den Dieb auf und alarmierten anschließend die Polizei. Die Polizisten schienen den 33-jährige Beschuldigten derart zu beeindrucken, dass er während der Anhörung durch die Beamten einschlief. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten und bekam ein Hausverbot im Supermarkt.

