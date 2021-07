Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Frontalzusammenstoß auf der L431 - 2 Verletzte

Mainz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr kam es auf der L431 zwischen Laubenheim und Bodenheim zu einem Unfall im Gegenverkehr bei dem beiden Pkw-Fahrer verletzt wurden. Die 60-jährige Unfallbeteiligte fuhr mit ihrem Hyundai i10 auf der L431 aus Richtung Bodenheim kommend in Richtung Laubenheim, als plötzlich die entgegenkommende 30-jährige Fahrerin eines Opel Corsa auf ihren Fahrstreifen abdriftete. Die 60-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ihr Pkw wurde eine Böschung hinabgestoßen und kam in einem Weinberg zum Halten. Die 30-jährige Unfallverursacherin geriet ins Schleudern. Ihre Fahrt endete noch am Rande der Böschung. Beide Frauen konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die genaue Schwere der Verletzungen ist noch unbekannt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Ersten Informationen nach dürfte die 30-Jährige abgelenkt gewesen sein und unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Zur Unfallaufnahme wurde die L431 für die Dauer von ca. 5h voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell