Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 81-Jähriger ausgeraubt - Zeugenaufruf

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Freitagnahmittag zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein 81-jähriger Mann in der Straße "Am Leitgraben" unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt. Der Senior war zuvor in einem nahegelegenen Supermarkt einkaufen und befand sich auf dem Heimweg. Unvermittelt wird er von einer männlichen Person angesprochen und aufgefordert Bargeld und Papiere auszuhändigen. Ehe der ältere Mann reagieren konnte, griff der unbekannte Täter in eine der vorderen Hosentaschen des Opfers und entnahm das darin befindliche Bargeld. Im Anschluss konnte der Täter flüchten. Durch die Tat erlangte er einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und die EC-Karte des Opfers. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, etwa 170cm groß, schmale Statur, deutschsprachig. Das Messer wurde als Fahrtenmesser mit einer etwa 20cm langen Klinge benannt und eingewickelt in eine Zeitung mitgeführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3630 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell