Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht und ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Anzeigen hat ein Mann am Dienstagabend kassiert. Der 32-Jährige wurde kurz vor 21 Uhr in der Burgstraße angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei kam zunächst heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus gab er gegenüber den Beamten im Verlauf der Kontrolle an drei Tage zuvor Amphetamin zu sich genommen zu haben. Er verzichtete auf einen Schnelltest und willigte ein mit zur Dienststelle zu kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden an einen Freund übergeben. Auf den 32-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und je nach Ergebnis des Bluttests Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |elz

