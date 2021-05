Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Entwarnung nach vermeintlichen Munitionsfund

Neuhemsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei Baggerarbeiten in der Ringstraße in Neuhemsbach ist am Dienstag ein etwa 30 Zentimeter langer Gegenstand in der Erde gefunden worden. Ein Angestellter der Baufirma informierte daraufhin die Polizei. Anhand von Fotos konnte der Kampfmittelräumdienst nicht ausschließen, dass es sich um Munition beziehungsweise Kampfmittel handeln könnte. Vor Ort gaben sie Entwarnung: Es handelte sich um ein ungefährliches Tonrohr.|elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell