Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Wer hat den roten Opel Astra gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Der Fahrer eines roten Opel Astra wird verdächtigt in der Reichswaldstraße einen Unfall verursacht und dann Fahrerflucht begangen zu haben. Er streifte beim Vorbeifahren einen an der rechten Straßenseite geparkten Wagen und beschädigte diesen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Unbekannte weiter. Von dem flüchtigen Pkw wurden an der Unfallstelle Teile des Außenspiegels aufgefunden. An dem geschädigten Wagen entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 4. Mai und Samstag, 8. Mai. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen oder zu einem roten Opel Astra mit beschädigten Spiegel auf der Beifahrerseite? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell