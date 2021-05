Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Schmierereien hinterlassen?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Schmierfinken haben am Wochenende in der Sickinger Straße ihr Unwesen getrieben. An einer Mauer hinterließen die Täter mehrere Graffiti. Die Schmierereien verteilen sich auf eine Länge von circa 20 Metern die Mauer entlang. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 -2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell