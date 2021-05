Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

In der Beethovenstraße haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 6. Mai und Samstag, 8. Mai ein Auto zerkratzt. Der rote BMW parkte in Höhe des Anwesens Nummer 40. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten die Täter den linken hinteren Kotflügel. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell