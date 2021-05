Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend in der Straße Große Gasse ein Auto zerkratzt. Vermutlich zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschädigten die Täter den Opel Corsa auf der Fahrerseite. Im Fahrzeuglack stellte die Polizei Kratzspuren fest. Den Schaden schätzen die Beamten auf mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell