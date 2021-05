Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsversuch per Telefon scheitert

Otterbach - Kreis Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend hat ein Unbekannter bei einer Frau aus Otterbach angerufen. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter des "Bundesverbandes der Automobile" aus. Er wollte der 51-Jährigen weismachen, dass sie mit Ihrem Mercedes Probleme bekommen werde. Die Abgaswerte des Wagens seien nicht in Ordnung. Deshalb müsse sie ein Bußgeld bezahlen. Um zukünftig Schwierigkeiten mit dem Pkw zu vermeiden, bot der Täter der Autofahrerin eine Schweizer Umweltplakette zum Kauf an. Die Frau erkannte den Schwindel und ging auf das Angebot nicht ein. Sie beendete das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei. |mhm

