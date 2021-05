Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 80-Jähriger liegt zwei Tage hilflos im Wohnzimmer

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagabend zur Anschrift eines 80-Jährigen ausgerückt. Eine Nachbarin alarmierte die Helfer, weil sie den Mann seit zwei Tage nicht mehr gesehen habe. Es stand zu befürchten, dass ihm in seiner Wohnung etwas zugestoßen war. Auf Klopfen und Klingeln reagierte der Mann nicht. Über ein Fenster gelangten die Rettungskräfte schließlich in das Wohnhaus des Seniors. Sie fanden ihn hilflos in seinem Wohnzimmer auf dem Boden liegen. Der 80-Jährige war gestürzt. Über eine Drehleiter brachte die Feuerwehr den Mann ins Freie. Sanitäter versorgten ihn. Der 80-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei machte Angehörige ausfindig und informierte sie. Um das Haustier des Seniors kümmerte sich die Tierrettung. |erf

