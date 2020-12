Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unerlaubte Einreise auf dem Sattelauflieger eines LKW

Malsch/Rastatt

Über den Polizeinotruf wurde gemeldet, dass an einem Sattelauflieger eines LKWs gestern Morgen Hände aus dem Planenauflieger schauten. Eine alarmierte Streife der Landespolizei konnte den LKW auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe, Höhe Malsch, stoppen.

Beim Öffnen des Sattelaufliegers wurden vier afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 15 bis 42 Jahren festgestellt, die über keinerlei Ausweispapiere verfügten.

Aufgrund der Zuständigkeit übernahm die Bundespolizei die unerlaubt Eingereisten sowie den Fahrer und verbrachte sie für die weitere strafprozessuale Bearbeitung zur Dienststelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die vier Personen in Rumänien auf den Sattelauflieger gelangt und so über Ungarn und Österreich nach Deutschland gekommen.

Zwei Person wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Die zwei jugendlichen Afghanen wurden in einer Jugendeinrichtung in Baden-Baden untergebracht.

Auch der LKW-Fahrer konnte die Dienststelle wieder verlassen. Der Straftatverdacht gegen ihn bezüglich einer Schleusung erhärtete sich nicht.

