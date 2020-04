Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zwei verdächtige Koffer in der Neubrandenburg Innenstadt

Neubrandenburg (ots)

Am 14.04.2020 um 08:35 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei in Neubrandenburg mit, dass in der Stargarder Straße vor dem dortigen Wohn- und Geschäftshaus zwei verdächtige Reisekoffer an einem Laternenmast stehen.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg haben den Sachverhalt vor Ort überprüft und zwei Koffer, die mit einem Zahlenschloss an einem Laternenmast angeschlossen waren, festgestellt. Beide Koffer waren mit je einem Schriftzug beschrieben und zeigten in Richtung der Hauseingänge.

Zur Gefahrenabwehr wurde die Stargarder Straße zwischen dem Marktplatz und der Kleinen Wollweberstraße vorsorglich für den Fußgänger- und den Fahrzeugverkehr gesperrt. Bei dem ersten Koffern handelte es sich um einen roten Reisekoffer, aus welchem eine Deutschlandfahne ragte und auf welchem der Schriftzug " EURE KINDER EURE SCHULDEN" stand. Im unteren Bereich war eine kleine Deutschlandfahne aufgebracht. Bei dem zweiten Koffer handelte es sich um einen blau-roten Kinderkoffer mit Feuerwehrmotiv. Dieser Koffer war mit transparenter Folien umwickelt, auf welcher " MAMA HAT CORONA" stand. Neben den beiden Koffern standen zwei Grabkerzen.

Bei einer genaueren Prüfung der äußeren Schriftzüge ergaben sich den Beamten Hinweise zu ähnlich gelagerten, bereits vergangenen Sachverhalten und somit auch Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen.

Während des laufenden Einsatzes begab sich eine Funkstreifenwagenbesatzung zur Anschrift des vermeintlichen Tatverdächtigen. Der Mann konnte dort angetroffen werden. Bei diesem handelt es sich um einen 57-jährigen Deutschen, welcher gegenüber den Beamten zugab die Koffer dort abgestellt zu haben, da er diese spenden wollte.

Im Anschluss wurden die Koffer entfernt und geöffnet. In beiden Koffern befanden sich Toilettenpapierrollen und Plüschtiere, die mit zusammenhanglosen Schriftzügen beschmiert waren, sowie leere Plastik- und Bierflaschen. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gem. § 126 StGB eingeleitet.

Der Einsatz wurden um 09:15 Uhr beendet und die Sperrungen aufgehoben.

