Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Minderjährige Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Mit zwei minderjährigen Ladendieben hatte es der Hausdetektiv eines Einkaufmarktes in der Pariser Straße am Montag zu tun. Kurz nach 17 Uhr beobachtete der Sicherheitsmitarbeiter den 13-jährigen Jungen und das 14-jährige Mädchen dabei, wie sie sich Spirituosen aus dem Regal nahmen und in einen Rucksack steckten. Als die Beiden den Laden verlassen wollte, wurden sie vom Detektiv gestoppt. Der 13-Jährige lief davon, die 14-jährige blieb stehen und gab den Diebstahl zu. Gegen Beide wurde Strafanzeige wegen des Ladendiebstahls gestellt. Ein Hausverbot ist ihnen ebenfalls sicher. |elz

