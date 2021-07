Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfall gesucht

Mainz-Oberstadt (ots)

Am vergangenen Samstagvormittag (10.07.2021) kommt es gegen 09:45 Uhr an der Kreuzung Am Stiftswingert / Hechtsheimer Str. zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei ist ein schwarzer Fiat 500 einem abbiegendem grauen Kleinwagen aufgefahren, nachdem dieser abrupt abbremsen musste. Vermutlich kam es bei dem Aufprall nur zu einer leichten Kollision.

Die Fahrerin des grauen Kleinwagens entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, sowie zum unfallbeteiligten Fahrzeug machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell