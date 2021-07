Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Bargeld

Mainz-Hechtsheim, Samstag 10.07.21, 14:15 Uhr (ots)

Durch den Priester der mazedonisch-orthodoxen Gemeinde in Mainz-Hechtsheim wird am Samstag, den 10.07.2021 gegen 14:15 Uhr eine männliche Person beobachtet, welche sich beim Verlassen der Kirche auffällig verhält. Bei der Inaugenscheinnahme des in der Kirche befindlichen Opferstockes kann der Geistliche feststellen, dass dieser gewaltsam beschädigt und die Einnahmen entwendet wurden. Der unbekannte Mann wird durch den Priester angesprochen, welcher ihm 50,-EUR Bargeld aushändigt und dann fluchtartig die Örtlichkeit mit dem Fahrrad verlässt. Der Priester vermutet jedoch, dass sich zum Tatzeitpunkt zwischen 300 - 400EUR Bargeld im Opferstock befanden. Sachdienstliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer: 06131 - 654310

