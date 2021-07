Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz bei Zwangsräumung 08.07.2021 - 08:00 Uhr

Mainz-Ebersheim (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagvormittag im Stadtteil Ebersheim. Auf Ersuchen des Amtsgerichts Mainz unterstützen Polizeikräfte bei der Vollstreckung der Zwangsräumung eines Wohnhauses. Der 46-jährige Bewohner war in der Vergangenheit bereits vermehrt polizeilich aufgefallen und es bestanden Hinweise auf den Besitz von Waffen. Nachdem er auf Klingeln und Anrufe nicht reagierte, mussten sich polizeiliche Spezialkräfte Zutritt zum Anwesen verschaffen, wo der 46-jährige letztlich auch angetroffen werden konnte. Dieser war tatsächlich im Besitz diverser Waffen und gefährlicher Gegenstände und musste vor Ort festgenommen werden. Da im Haus zusätzlich noch diverse, zunächst nicht definierbare, Flüssigkeiten aufgefunden werden konnten, wurden sechs angrenzende Wohnobjekte kurzfristig geräumt und Spezialkräfte des Landeskriminalamts und die Berufsfeuerwehr Mainz zur weiteren Gefahreneinschätzung hinzugezogen. Die Bewohner der angrenzten Anwesen konnten nach erfolgter Prüfung und Ausschluss von Gefahren gegen 12:30 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren. Mehrere Waffen und Behälter mit Flüssigkeiten wurden sichergestellt und werden derzeit noch untersucht. Der 46-jährige befindet sich auf Grund seines Allgemeinzustands in medizinischer Behandlung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell