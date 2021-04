Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtrag zu unserer PM: Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht - #polsiwi

Netphen - Hainchen (ots)

Die Polizei hat bereits zu einem schweren Motorradunfall von Samstag (24.04.2021, 17:05 Uhr) bei Netphen auf der L 729 (Haincher Höhe) berichtet.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4898112

Hier war ein 50-jähriger Biker in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Der Fahrer war schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach wie vor ist der genaue Unfallhergang unklar. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, hatten sich bereits Zeugen/Ersthelfer von dort entfernt. Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Unfallbearbeitung übernommen und sucht nun nach weiteren Informationen zum Unfallgeschehen. Bei dem verunfallten Fahrzeug handelt es sich um ein Motorrad der Marke Indian Motorcycle, Typ Scout, in schwarz mit auffälligen hellbraunen Ledersatteltaschen. Zeugen, die das Bike vorher beobachtet haben, sowie Unfallzeugen und Ersthelfer, die nicht von der Polizei an der Unfallstelle angetroffen wurden, werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat Kreuztal unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

