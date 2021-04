Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Motorradfahrer schwer verletzt

57250 Netphen (ots)

Am Samstag, 24.04.2021, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Kradfahrer die L729 aus Richtung Haincher Höhe bergab in Richtung Netphen-Hainchen. Im Bereich einer Linkskurve kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung herunter. Der 50-Jährige stürzte und musste schwerst verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Krad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000,- Euro.

