Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - Busscheibe am Büdinger Bahnhof beschädigt

Polizei sucht Zeugen - BMW-Lenkrad in Groß-Karben ausgebaut - X3 landet auf Acker - Golf prallt gegen Lkw -

Friedberg (ots)

--

Büdingen: Busscheibe am Bahnhof beschädigt / Polizei bittet um Mithilfe -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Glasschaden, den ein Unbekannter an einem Linienbus zurückließ. Am gestrigen Donnerstag (11.03.2021), gegen 18.25 Uhr erreichte der Bus die Haltestelle am Büdinger Bahnhof. Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen waren, entdeckte der Busfahrer auf der Beifahrerseite eine beschädigte Scheibe. Diese wies ein kleines Loch auf, zudem lagen Splitter im Innenraum. Ein Projektil oder ein Stein entdeckten die Polizisten vor Ort nicht. Sie gehen derzeit davon aus, dass die Scheibe unmittelbar nach dem Halt beschädigt wurde. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen an der Haltestelle aufgefallen? Hat sich der Unbekannte mit seiner Tat über Messenger-Dienst oder in den sozialen Medien gebrüstet? Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Karben - Groß-Karben: Lenkrad ausgebaut -

Auf das Lenkrad eines BMW der 6-er Reihe hatten es Diebe im Hessenring abgesehen. Das schwarze Coupé parkte zwischen Dienstag (09.03.2021), gegen 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen (11.03.2021), gegen 08.30 Uhr gegenüber der Hausnummer 18. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, entriegelten den Wagen und bauten das Lenkrad aus. Weiterhin ließen sie 30 Euro Bargeld mitgehen. Zeugen, die Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Karben - B3: Mit X3 auf Acker ausgewichen -

Mit leichten Verletzungen musste ein 25-jähriger Unfallfahrer gestern Morgen (11.03.2021) in ein Frankfurter Krankenhaus transportiert werden. Der Friedrichsdorfer war gegen 07.50 Uhr auf der B3 von Okarben in Richtung Nieder-Wöllstadt unterwegs. Hier erkannte er offensichtlich einen Rückstau zu spät und leiteten eine Vollbremsung ein. Um ein Aufprall auf das am Ende des Staus stehenden Fahrzeugs zu vermeiden, zog er seinen BMW nach rechts durch den Straßengraben und kam nach ca. 50 Meter auf einem Acker zum Stehen. An der Unfallstelle klagte er über Rückenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm seine Erstversorgung und den anschließenden Transport nach Frankfurt. Die Höhe der Blechschäden kann noch nicht beziffert werden.

Nidda - Ober-Schmitten: Golf prallt gegen Lkw -

Ein demolierter Golf, ein beschädigter Lkw und ein Leichtverletzter, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes am späten Mittwochabend (10.03.2021) auf der Ortsdurchfahrt Ober-Schmitten. Gegen 23.30 Uhr war der 18-Jährige Fahrer eines Golfs auf der B455 aus Eichelsdorf kommend nach Ober-Schmitten eingefahren. Kurz nach dem Ortseingang geriet der Schottener mit seinem Golf in den Gegenverkehr und prallte mit einem Lkw zusammen. Der Golffahrer blieb unverletzt. Wegen Nacken- und Rückenschmerzen wurde eine Rettungswagenbesatzung für den 39-jährigen Lkw-Fahrer alarmiert. Nach der Untersuchung verzichtete der Litauer auf weitere Behandlungen und wurde auf eigenen Wunsch vor Ort von den Rettungskräften entlassen. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ca. 8.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell