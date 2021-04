Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto und Fahrrad kollidieren - eine Person leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (22.04.2021) ist es in der Straße Hohler Weg in Siegen zu einer Kollision zwischen einen PKW und einer Radfahrerin gekommen.

Die 51-jährige Radfahrerin war auf dem Weg in Richtung Giersbergstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit dem blauen Opel Corsa eines 35-Jährigen, der sich direkt hinter der Frau befand.

Die 51-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Siegen bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang unter der 0271/7099-0.

