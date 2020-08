Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Hügelsheim - Festnahmen nach versuchtem Banküberfall

NACHTRAGSMELDUNG

Hügelsheim (ots)

Nachdem die Beschuldigten im Lauf des heutigen Mittwochmorgens auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung einem Haftrichter vorgeführt wurden, befinden sie sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Der Richter erließ antragsgemäß Haftbefehl gegen die zwei 38 und 63 Jahre alten Männer. /ya

Ursprungsmeldung vom 25.08.2020, 16.49 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Hügelsheim - Festnahmen nach versuchtem Banküberfall

Bei dem versuchten Banküberfall am Dienstagmorgen in der Hauptstraße sind die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt vorangeschritten. Demnach dürften sich die zwei mutmaßlichen Täter bereits vor der Öffnung der Bankfiliale Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Kurz vor 8.30 Uhr soll es dann zu einem Aufeinandertreffen mit einer Angestellten gekommen sein. Wenig später gelang es einer zufällig vor Ort befindlichen Besatzung von Zollbeamten des Hauptzollamtes Karlsruhe, einen Verdächtigen vorläufig festzunehmen. Im weiteren Verlauf stellten die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt einen weiteren mutmaßlichen Täter. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen zwei 38 und 63 Jahre alte Männer. Die französischen Staatsangehörigen werden im Lauf des Mittwochmorgens auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung einem Haftrichter vorgeführt. /ya

Ursprungsmeldung vom 25.08.2020, 10.45 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Hügelsheim - Festnahmen nach versuchtem Banküberfall

Nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Bankinstitut in der Hauptstraße war die Polizei am Dienstagmorgen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Eine Zeugin beobachtete kurz vor 8:30 Uhr einen bewaffneten Mann und sprach daraufhin eine zufällig vorbeifahrende Streife des Zolls an. Den uniformierten Beamten gelang es, den Verdächtigen widerstandslos festzunehmen. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten im unmittelbaren Außenbereich des Geldinstituts einen weiteren Verdächtigen festnehmen - auch er führte nach derzeitigem Sachstand eine Schusswaffe mit sich. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Verdächtigen nicht, etwas aus der Bank zu erbeuten. Die Ermittlungen dauern an. /wo

