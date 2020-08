Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, B3 - Bei Einsatzfahrt zusammengestoßen

Sinzheim, B3 (ots)

Ein Verkehrsunfall, unter Beteiligung eines auf einer Einsatzfahrt befindlichen Feuerwehrautos, ereignete sich am heutigen Morgen gegen 9:35 Uhr auf der B3 am Ortseingang Sinzheim. Die Besatzung des ausgerückten Einsatzfahrzeugs war in Richtung Baden-Baden auf dem Weg zu einem Einsatz, als der Fahrer eines Mercedes vom Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarktes auf die B3 auffahren wollte und dem Feuerwehrauto die Vorfahrt nahm. Trotz Ausweichmanöver des Einsatzfahrzeuges konnte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Der Lenker des Mercedes musste zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Zur Schwere seiner Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt werden.

/ma

