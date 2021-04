Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geldbörse gestohlen - Bargeld abgehoben - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Berghausen) (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagmittag (23.04.2021) in Bad Berleburg-Berghausen die Geldbörse einer 82-jährigen Frau gestohlen. Der Vorfall ereignete sich im Bereich eines Landfachmarktes an der Industriestraße.

Nachdem die Seniorin wieder zuhause war, bemerkte sie, dass ihre EC-Karte fehlt. Nach einem Anruf beim zuständigen Geldinstitut stellte sich zudem heraus, dass bereits 1.000 Euro an einem Geldautomaten abgehoben wurden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Marktes an der Industriestraße gemacht haben. Hinweise bitte direkt an die 02751/909-0.

