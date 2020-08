Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug überschlägt sich, Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr kam es in Nußloch in der Sinsheimer Straße zu einem Unfall. Der Fahrer eines Jaguars war stadtauswärts unterwegs, als er kurz nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit einer Grundstücksmauer, stieß dann an eine Laterne, überschlug sich und blieb auf dem Dach mittig auf der Straße liegen. Anwohner die durch den Lärm geweckt wurden, konnten noch zwei Personen erkennen die von der Unfallstelle flüchteten. Der Unfall wurde von der Beamten des Polizeireviers in Wiesloch aufgenommen. Die genaue Unfallursache sowie die Identität des Fahrers sind Gegenstand der Ermittlungen die vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen wurden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222-57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

