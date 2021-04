Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall: Auto überschlägt sich mehrfach: Zwei Verletzte -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (25.04.2021) ereignete sich auf der Kreisstraße 47 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 74-Jähriger war mit seinem Auto von Rinthe in Richtung Berghausen unterwegs. In Höhe vom Abzweig Birkefehl kam er aus noch unbekannter Ursache mit seinem Toyota nach rechts von der Straße ab. Dort prallte das Fahrzeug zunächst gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser verbracht. Der Schaden an dem Auto beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell