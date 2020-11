Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeuge verhindert Diebstahl aus Pkw - Weitere Zeugenhinweise gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - In der vergangenen Dienstagnacht (03.11., 03.38 Uhr) versuchte ein unbekannter Täter einen Pkw am Martin-Niemöller-Weg aufzubrechen.

Durch die kurz ertönende Alarmanlage des Fahrzeugs geweckt, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine verdächtige Person, die sich an einem am Wohnhaus geparkten BMW zu schaffen machte. Als der Zeuge ein lautes Geräusch verursachte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Steinhäger Straße.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

Die männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 1,80 Meter groß, insgesamt dunkel gekleidet. Er trug eine Basecap und eine Brille sowie ein Tuch im Gesicht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

