POL-GT: Achtung Taschendiebe! Aktionswoche gegen Taschendiebstahl aus aktuellem Anlass

Gütersloh (MK) -

Gütersloh (MK) - In diesem Jahr kam es im Stadtgebiet Gütersloh zu vielfachen Taschendiebstählen bei Kunden in Lebensmittelmärkten. Insbesondere fielen hierbei Schwerpunkte bei Discounter-Märkten an den Straßen Neuenkirchener Straße, Carl-Bertelsmann-Straße und Auf dem Stempel auf. Erst am vergangenen Montagnachmittag (26.10.) konnte eine Taschendiebin auf frischer Tat ertappt werden (siehe Pressebericht v. 27.10.), als sie in einem Lebensmittelmarkt an der Neuenkirchener Straße, aus der Handtasche einer Dame die Geldbörse gestohlen hatte. Als die Diebin durch zivile Polizeibeamte angesprochen wurde, warf sie die Geldbörse weg. Zwei weitere Tatverdächtige, die mit der Taschendiebin zusammengearbeitet hatten konnten ebenfalls festgenommen werden. Darüber hinaus ergaben sich im Rahmen anschließender Ermittlungen konkrete Hinweise auf weitere Taschendiebstähle, die durch das Trio begangen wurden.

Am 13.10. (siehe Pressebericht v. 14.10.) gelang es ebenfalls einen Taschendieb nach begangener Tat vorläufig festzunehmen. In einem Discounter an der Straße Auf dem Stempel entwendete dieser einem Kunden zunächst die Geldbörse aus der Hosentasche. Auch hier wurde der Täter angesprochen und flüchtete aus dem Markt. Zwei Polizeibeamte, die privat im Geschäft eingekauft hatten, konnten den Taschendieb bis zum Eintreffen weiterer Polizeikräfte vor dem Markt festhalten.

Nicht immer allerdings befinden sich Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe oder beobachten aufmerksame Zeugen die Tat und sprechen die Täter offen an. So kam es in Gütersloh alleine in den letzten Wochen zu 19 vollendeten Taschendiebstählen in den beschriebenen Lebensmittelgeschäften.

Aus aktuellem Anlass führt die Polizei Gütersloh daher in dieser Woche (02.11. - 06.11.) eine Aktionswoche gegen den Taschendiebstahl im Stadtgebiet Gütersloh durch. Bereits am Montag standen Kriminalbeamte des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz mit einem Informationsstand auf den Parkplätzen der betroffenen Lebensmittelmärkte an der Carl-Bertelsmann-Straße, Neuenkirchener Straße und Auf dem Stempel. Gleiches setzen die Beamten nochmals am Freitag, an den folgenden Märkten um:

- Freitag, 06.11., 10.00 - 11.00 Uhr: Lidl-Markt, Carl-Bertelsmann-Straße 152 - Freitag, 06.11., 11.30 - 12.30 Uhr: Lidl-Markt, Auf dem Stempel 10 - Freitag, 06.11., 14.00 - 15.30 Uhr: Lidl-Markt, Neuenkirchener Straße 100

Ziel der Kriminalbeamten ist es, möglichst viele Menschen über günstige Tatgelegenheiten und Handlungsweisen von Taschendieben zu informieren. Insbesondere werden potentielle Opfer durch die Beamten gezielt angesprochen, um es den Dieben zukünftig schwer zu machen. Es werden Tipps über Verhaltensmaßnahmen gegeben, um ein Gefahrenbewusstsein zu entwickeln. Überall, wo sich viele Menschen aufhalten und Gedränge herrscht, sind auch Taschendiebe gerne unterwegs. Seien Sie wachsam! Nach Möglichkeit sollten Sie keine großen Bargeldbeträge mit sich führen. Bewahren Sie ihre Geldbörse, Kreditkarten und persönliche Papiere in verschlossenen Innentaschen von Jacken, Mänteln oder Taschen, NICHT in Hosentaschen oder Außentaschen. Legen Sie Ihre Geldbörse auch nicht in offene Einkaufstaschen oder Einkaufswagen. Bewahren Sie zusätzlich etwas Kleingeld in ihrer Jacken- oder Hosentasche auf. So können Sie kleinere Beträge spenden, bezahlen oder wechseln ohne ihre Geldbörse herauszuholen.

Falls Sie dennoch bestohlen wurden, lassen Sie Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24-Std.) sperren!

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie den Polizeiruf 110!

Sie haben Fragen und wünschen weitere Beratung? Unsere Kollegen freuen sich, unter selbstverständlicher Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen, auf einen Besuch an den genannten Informationsständen.

