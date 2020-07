Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zettelschreiber gesucht nach Unfallflucht

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat in Moers sucht dringend einen Zeugen oder eine Zeugin, die am Samstag eine Unfallflucht beobachtet und der Geschädigten einen Zettel am Auto hinterlassen hat.

Der Unfall hat sich am Samstag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Homberger Straße im Ortsteil Scherpenberg ereignet.

Anhand der Angaben auf dem Zettel soll eine ältere, unbekannte Dame mit einem Peugeot den geparkten silberfarbenen Mercedes der E-Klasse hinten rechts beschädigt haben. Anschließend hat die unbekannte Frau ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Zeugin, bzw. der Zeuge, der den Zettel geschrieben hat, wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Moers, Telefonnummer 02841 / 171-0, in Verbindung zu setzen.

