Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener Einbrecher schlägt zwei Mal zu

Mainz-Altstadt (ots)

Einer von drei Einbrechern konnte am Montagabend von einem Zeugen auf frischer Tat gestellt werden, als er zum wiederholten Male Weinkisten aus einer Garage in der Mainzer Altstadt stehlen wollte. Bereits am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr verschaffte sich der 34-jährige Täter in Begleitung zweier, bislang unbekannter Mittäter, Zutritt zu einer verschlossenen Garage in der Gallusgasse. Die Täter entwendeten zwei Kisten Wein und konnten zunächst unbeobachtet fliehen. Am Montagabend gegen 21:44 Uhr drangen die Täter erneut in die verschlossene Garage ein, konnten hierbei aber von einem Zeugen beobachtet werden. Als die Täter den Zeugen bemerkten ergriffen sie die Flucht. Der 34-jährige Haupttäter konnte mitsamt dem Diebesgut von einer Kiste Wein, bis zum Eintreffen der Polizei, vom Zeugen festgehalten werden. Von den Polizeibeamten des Altstadtreviers konnte bei dem 34-Jährigen noch weiteres, mutmaßliches Diebesgut, aufgefunden werden. Der Täter stand bei Tatausführung unter Alkoholeinfluss von über drei Promille und muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell