POL-LDK: - Polizei Wetzlar bittet älteren Herrn sich zu melden - Autos in Seelbach durchwühlt - Seatfahrer landet auf dem Dach

Herborn-Seelbach: Autos durchwühlt -

In der Nacht von Mittwoch (24.02.2021) auf Donnerstag (25.02.2021) trieben Autoaufbrecher in der Straße "Vor der Hardt" ihr Unwesen. Im Zeitraum von 22.15 Uhr bis 06.00 Uhr vergriffen sie sich an einem roten Seat Leon, einem grauen Golf sowie an einem weißen Audi A4 Kombi. Ihnen fielen Bargeld, eine Sonnenbrille, ein Ladekabel sowie ein Frisörkoffer in die Hände. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Randalierer beschädigt Autos am Wetzlarer Bahnhof und schlägt zu / Polizei sucht nach einem Opfer des Angreifers -

Mit einem Stock schlug am Montagnachmittag (22.02.2021) ein Wetzlarer am Bahnhof auf Autos und Menschen ein. Die Polizei sucht nach einem älteren Herrn, der auf dem Bauhaus-Parkplatz von dem Täter geschlagen wurde. Gegen 15.50 Uhr riefen Zeugen die Polizei an den Bahnhof. Dort hatte ein 30-jähriger Wetzlarer unter Drogen- und Alkoholeinfluss ohne erkennbaren Grund auf einen 24-jährigen Passanten eingeschlagen sowie mit einem Stock die Heckscheiben zweier Fahrzeuge zertrümmert. Die Ordnungshüter nahmen den Täter vor Ort fest. Gegen ihn ermittelt die Wetzlarer Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Das Opfer trug leicht Verletzungen davon. Der 24-Jährige erklärte gegenüber den Polizisten, dass ein älterer Herr ebenfalls von dem Angreifer geschlagen worden war. Dieser Angriff soll sich auf dem Parkplatz des Baumarktes ereignet haben. Allerdings hatte der Herr die Örtlichkeit bereits verlassen. Die Ermittler der Polizeistation Wetzlar suchen diesen Mann und bitten ihn sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Waldsolms: Kontrolle verloren und überschlagen -

Mit leichten Verletzungen ging es für einen 18-jährigen Unfallfahrer gestern Morgen (25.02.2021) in ein Krankenhaus. Der Waldsolmser fuhr gegen 7.15 Uhr mit seinem Seat von Griedelbach in Richtung Oberwetz. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Ibiza, schleuderte und überschlug sich. Letztlich landete der Waldsolmser mit seinem Wagen auf dem Dach. An der Unfallstelle klagte er über Schmerzen an der Hand. Mit einem Rettungswagen ging es ins Klinikum Usingen. Den Totalschaden am Seat beziffert die Polizei auf ca. 2.500 Euro.

