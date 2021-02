Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Inliner stößt Kind - Schließzylinder zugeklebt - Hinweise zu schwarzem Fiest "ST" gesucht - E-Bike gestohlen - Leicht verletzt nach Unfall -

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Rittershausen: Schließzylinder zugeklebt -

Rund 250 Euro wird das neue Schloss der Gaststätte in der Mehrzweckhalle kosten, das ein Unbekannter mit Klebstoff beschädigte. Zwischen Freitagabend (19.02.2021) und Samstagnachmittag (20.02.2021) brachte der Täter den Kleber in den Zylinder ein. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Autofahrer geschnitten und trotz Unfall weitergefahren / Schwarzer Ford Fiesta ST im Fokus der Ermittlungen -

Die Mitarbeiter der Polizei Dillenburg suchen nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 277 zwischen Dillenburg und Sechshelden nach einem schwarzen Ford Fiesta "ST". Am Sonntag (21.02.2021), gegen 15.55 Uhr war dort im zweispurigen Bereich ein schwarzer Opel Astra unterwegs. Der Fahrer eines schwarzen Ford Fiesta überholte den Opel in Höhe des Zubringers zur A45. Nach dem Überholvorgang lenkte der Fahrer des Fiestas zu früh zurück auf den rechten Fahrstreifen und nötigte den Opelfahrer zu einem Brems- und Ausweichmanöver. Hierdurch prallte der Opel gegen die Leitplanke. Ohne zu stoppen fuhr der Fiesta in Richtung Haiger davon. Das in Haiger lebende Unfallopfer gibt an, dass es sich um einen Fiesta des Models "ST" handelte, der mit zwei Männern etwa im Alter von 25 Jahren besetzt war. Der Wagen ist im Lahn-Dill-Kreis zugelassen (DIL oder LDK - Zulassung) und hat möglicherweise die Folgebuchstaben "FB". Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Fahrmanöver am Sonntagnachmittag zwischen Dillenburg und Sechshelden beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten schwarzen Ford Fiesta "ST" machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Eibach: E-Bike aus Garage verschwunden -

In den zurückliegenden Monaten schlug ein Fahrraddieb in einer Garage in der Hesseneckstraße zu. Aus dieser griffen sich der Täter ein E-Bike der Marke "Cube" im Wert von etwa 3.500 Euro. Wie sich der Dieb Zutritt verschaffte kann nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind dort in diesem Zusammenhang im Zeitraum vom 17.12.2020 bis zum 23.02.2021 Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Bischoffen - Aartalsee: Inline-Skater stößt Vierjährigen um / Polizei bittet um Hinweise -

Am Dienstag (23.02.2021) verletzte ein Inline-Skater einen vierjährigen Jungen, der auf seinem Rad den Rundweg des Aartalsees befuhr. Gegen 17.30 Uhr war die Mutter auf Inlinern mit ihrem Rad fahrenden Jungen unterwegs. Das Kind fuhr wenige Meter vor der Mutter her. Ihnen kam ein Inline-Skater entgegen. Als der Unbekannte in Höhe des Kindes war, stieß er mit der flachen Hand gegen den Helm. Der Kleine verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, fuhr in den Graben und stürzte zu Boden. Ohne eine Reaktion zu zeigen fuhr der Inliner weiter. Der Junge klagte nach dem Sturz über Hüftschmerzen. Die Mutter kann den Inline-Skater wie folgt beschreiben: Zwischen 180 und 185 cm groß, kräftige bis durchtrainierte Statur. Er trug eine blaue Jeans, einen rot-grünen Pullover sowie eine Jacke mit Kapuze. Vermutlich hatte er einen Bart. Die Mutter glaubt, dass der Mann in der Vergangenheit auch schon auf Inline-Skates rund um den Aartalsee unterwegs war. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Inline-Skater machen? Wer hat den Vorfall am Dienstag auf dem Aartalsee-Rundweg beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Beim Einbiegen Skoda übersehen -

Mit leichten Verletzungen überstand eine Unfallfahrerin einen Zusammenstoß auf der B255. Gestern Nachmittag (24.02.2021) bog die 23-jährige Fahrerin eines Toyotas von Amdorf kommend auf die Bundesstraße in Richtung Herborn ein. Hierbei übersah die Wetzlarerin einen aus dieser Richtung herannahenden Skoda. Die 35-jährige Skodalenkerin aus Driedorf konnte weder bremsen noch ausweichen und prallte in den Toyota. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Unfallfahrerin und brachte sie zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe der Blechschäden steht noch nicht fest.

Guido Rehr, Pressesprecher

