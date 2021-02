Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lkw und Ladung blockieren A45 bei Ehringshausen

Dillenburg (ots)

Ehringshausen - A45: Ein umgestürzter Lkw blockiert seit etwa 14.30 Uhr zwischen Ehringshausen und Wetzlar Teile der A45. In Richtung Dortmund und Hanau mussten Fahrstreifen gesperrt werden.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der in Richtung Dortmund fahrenden Laster durch einen Reifenplatzer zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und dem Wetzlarer Kreuz ins Schlingern geriet. Der Fahrer brachte den mit Metallteilen beladenen Schwertransporter nicht mehr unter Kontrolle, so dass das Gefährt umkippte und teilweise auf der Mittelleitplanke liegen blieb. Der Fahrer trug Verletzungen davon - eine Rettungswagenbesatzung übernahm den Transport in ein Krankenhaus.

Aktuell stehen nicht alle Fahrstreifen in Richtung Dortmund und Hanau für den Verkehr zur Verfügung. Es kommt zu erheblichen Behinderungen in beide Richtungen. Wie lange die Bergung des Lkw und der Ladung andauern wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Die Polizei empfiehlt folgende Umleitungsstrecken:

Aus Dortmund in Richtung Hanau: An der Anschlussstelle Ehringshausen die A45 verlassen und über die B277 Richtung Wetzlar bis zum Wetzlarer Kreuz.

Aus Hanau in Richtung Dortmund: Am Wetzlarer Kreuz die A45 verlassen und über die B277 in Richtung Herborn bis zur Anschlussstelle Ehringshausen.

