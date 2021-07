Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Donnerstagvormittag, den 15.07.2021 gegen 09:45 Uhr befährt die 46-jährige Fahrerin eines weißen Toyota Yaris den Südring in Mainz Bretzenheim. In Höhe des Fußgängerüberweges überquert eine junge Frau auf einem schwarzen Trackingrad diesen. Trotz der sofortigen Vollbremsung durch die Fahrerin des Toyota kommt es zum Zusammenstoß, bei dem sich die Stoßstande des Autos und der Hinterreifen des Fahrrades berühren. Am Toyota entsteht dadurch ein Schaden. Die Radfahrerin bleibt augenscheinlich unverletzt und setzt ihre Fahrt fort, ohne den Austausch von Personalien. Die Polizei bittet daher die Fahrradfahrerin, sich bei der Polizei zu melden. Sollten Zeugen den Unfall beobachtet haben, werden diese ebenfalls gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Die junge Radfahrerin kann wie folgt beschrieben werden: 16-18 Jahre, lockige braune Haare, weißer Oberteil, ca 160-165 cm, schwarzer Trackingrad

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell