Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Illegales Straßenrennen/Zeugenaufruf

Am 23.04.2021, gegen 15:30 Uhr, wollten sich ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger aus Bakum in der Petersfelder Straße in 49681 Garrel in Fahrtrichtung Thüle mit ihren Krafträdern durch ihre grob verkehrswidrige und rücksichtlose Fahrweise und unter Ausnutzung der höchstmöglichen Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle entziehen. Beide Fahrer konnten von der Polizei gestellt werden. Einer der beiden Beschuldigten ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem ist eines der Krafträder nicht zugelassen. Seitens der Polizei wurden entsprechende Strafverfahren gegen die beiden Beschuldigten eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Zeugen und insbesondere auch von dem Vorfall betroffene Autofahrer bzw. andere Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

