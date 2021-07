Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeuginnen und Reifenplatzer verhindern Trunkenheitsfahrt

Altdorf (ots)

Am 03.07.2021 gegen 22:00 Uhr meldeten sich zwei aufmerksame Zeuginnen (34 und 59 Jahre aus dem Bereich der Stadt Schönau) bei der Polizei und teilten mit, dass sie gerade einen augenscheinlich betrunkenen Mann beobachtet haben, wie er in seinen Pkw stieg. Anschließend sei der Mann über die L507 von Freimersheim in Richtung Altdorf gefahren. Die beiden Frauen nahmen daraufhin die Verfolgung auf und informierten die entsandte Streife fortlaufend über ihren Standort. Kurz vor dem Kreisverkehr bei Altdorf teilten die beiden Damen mit, dass dem vermeintlich alkoholisierten Fahrer ein Reifen geplatzt sei und er seinen Pkw nun auf einem Parkplatz neben der Fahrbahn abstellen musste. Hier konnte ihn die Streife kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Zeuginnen. Ein Atemalkoholtest beim 51-Jährigen aus dem Bereich Mannheim ergab einen Wert von 2,59 Promille. Dem betrunkenen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Zeuginnen für ihre Mithilfe.

