POL-PDLD: Einbruch in Schrebergarten

Edesheim (ots)

Am Morgen des 03.07.2021 meldete sich ein 71-jähriger Schrebergartenbesitzer bei der Polizei und gab an, dass in seine Parzelle eingebrochen wurde (genauer Tatzeitraum unbekannt). Wie die Beamten vor Ort feststellten, brachen unbekannte Täter das Gartenhaus des Geschädigten auf und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 700EUR. Das Gartengrundstück des Geschädigten liegt im Feld nahe der BAB 65.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

