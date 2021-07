Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Schrebergärten

Hagenbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schrebergartenanlage neben dem REWE Markt in Hagenbach zu mehreren Einbrüchen in die dortigen Hütten. Durch die Täter wurden diese gewaltsam geöffnet und Gegenstände wie Stromaggregate und Wasserpumpen entwendet. Insgesamt dürfte der entstandene Schaden bei etwa 1000,- Euro liegen.

Sollte es Zeugen geben, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

