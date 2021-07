Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestohlene Zigarettenautomaten in Bellheim und Hördt Bellheim, Linienstraße und Hördt, Wörthstraße Nacht vom 01.07.2021 bis 02.07.2021

Germersheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Bellheim, Linienstraße und in Hördt, Wörthstraße zwei Zigarettenautomaten aus ihren Wandhalterungen gerissen und gestohlen. Beide Automaten wurden aufgebrochen und geleert im Wald bei Bellheim und Hördt durch Spaziergänger aufgefunden. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

