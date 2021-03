Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten -Nachtragsmeldung-

Norken (ots)

Am Freitag, 12.03.21, 18:45 Uhr, kam es auf der B 414, kurz vor der Abfahrt Norken, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 6 leichtverletzten Personen und erheblichem Sachschaden. Den Ermittlungen zufolge, befuhr ein 79jähriger PKW-Fahrer die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Kirburg. Beim Durchfahren einer leichten Rechtskurve kam der PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und stieß seitlich versetzt mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Anschließend kollidierte das Fahrzeug des 79jährigen mit einem weiteren Fahrzeug des Gegenverkehrs und blieb dann auf der Gegenfahrspur stehen. Bei dem Unfall erlitten alle Fahrzeuginsassen zum Glück nur leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe. Die Unfallfahrzeuge waren total beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn war die B 414 zwischen den Anschlussstellen Unnau-Korb und Neunkhausen für die Dauer von 2,5 Stunden voll gesperrt.

