Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Psychisch auffällige Person zündelt im Innenstadtbereich

kein Schaden entstanden

Heidelberg-Altstadt (ots)

Glücklicherweise hatten Zündeleien einer 65-jährigen Frau im Bereich der Märzgasse am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr keine Folgen. Nachdem die Frau in einem Innenhof einen Briefkasten und auch vor einer Papiertonne einen Papierstapel angezündet hatte, entzündete sie außerdem einen weiteren Papierstapel neben einem geparkten Fahrzeug. Die gelegten Feuer gingen selbständig aus und die Frau konnte kurze Zeit später durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte festgenommen werden. Sie wurde in eine Psychiatrie eingeliefert. Außer den verbrannten Papierstapeln entstand weder Personen-/ noch Sachschaden.

