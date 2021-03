Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten und mehreren Fahrzeugen - Erstmeldung -

Norken (ots)

Am Freitag, 12.03.21, 18:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und einigen Fahrzeugen auf der B 414, kurz vor Norken. Demnach sind 4 Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt, näheres zum Unfallhergang kann noch nicht mitgeteilt werden, die Unfallaufnahme dauert noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme muss die B 414 zwischen den Anschlußstellen Unnau-Korb und Neunkhausen in beide Richtungen voll gesperrt werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten über Neunkhausen bzw. Unnau auszuweichen. Es wird nachberichtet.

