Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer standen unter Drogeneinfluss

Gronau (ots)

Einen kleinen Kristall habe sie am Vorabend konsumiert, gab eine 51-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag in Gronau an. Polizeibeamte hatten die Niederländerin auf der Ochtruper Straße angehalten. Den Verdacht auf Konsum verbotener Substanzen bestätigte ein Drogentest. Dieser schlug positiv auf Benzodiazepine an. Ebenfalls positiv, aber auf den Cannabiswirkstoff THC, reagierte ein Drogentest am Dienstagnachmittag. Ein 27-Jähriger war mit seinem Auto über die Bundesstraße 54 von den Niederlanden kommend in die Bundesrepublik eingereist und auf dem Amtsvennweg kontrolliert worden. In beiden Fällen entnahm ein Arzt Blutproben, um den Konsum von Drogen exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren ein. Die Niederländerin entrichtete zudem eine Sicherheitsleistung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell