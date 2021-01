PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 31.01.2021

Limburg (ots)

Versuchter Diebstahl aus Vereinsheim in Bad Camberg-Würges

In der Zeit zwischen Samstag, 23.01.2021 und Samstag, 30.01.2021 wurde versucht in das Vereinsheim des FSV Würges einzubrechen. Es entstand Sachschaden. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Hünfelden-Nauheim

In der Zeit zwischen Freitag, 29.01.2021, 17.00 Uhr und Samstag, 30.01.2021, 11.00 Uhr wurde ein in der Wilhelmshöhe geparkter Pkw, Dacia Sandero, Farbe braun, von Unbekannten zerkratzt. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 30.01.2021, befuhr um 12.52 Uhr ein 22- jähriger Pkw-Fahrer aus Limburg die L 3448, aus Richtung Mensfelden kommend, in Richtung Lindenholzhausen. In einer Rechtskurve kam ihm ein schwarzer VW Golf entgegen, der mitten auf der Fahrbahn fuhr. Der Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Unfall mit dem Golf zu vermeiden. Hierbei drehte er sich mit seinem Fahrzeug und fuhr in den rechten Straßengraben. Der Fahrer des schwarzen VW Golf entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Ölspur in Elz, Verursacher gesucht

Am Samstag, 30.01.2021 wurde um 13.40 Uhr hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass in Elz im Sandweg eine größere Ölspur war, welche sich bis in die Ortsmitte Elz zog. Die Feuerwehr Elz war bereits im Einsatz. Ein Verursacher der Ölspur meldete sich bisher nicht. Es wird um Zeugenhinweise diesbezüglich unter Tel.-Nr.: 06431/91400 gebeten !

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell